Blinken dorazil do Pekingu;Biden hovoril o Číne v predvolebnej kampani

Peking 18. júna (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken pricestoval v nedeľu do čínskej metropoly Peking na diplomatickú misiu zameranú na zmiernenie napätia vo vzťahoch Spojených štátov a Číny, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Ide o prvú návštevu šéfa americkej diplomacie v Pekingu od roku 2018. Pôvodne mal pritom Blinken vycestovať do Číny ešte vo februári. Túto návštevu však zrušil po tom, čo bol nad Spojenými štátmi zostrelený údajný čínsky špionážny balón.



Americké ministerstvo zahraničných vecí predtým uviedlo, že Blinken počas dvojdňovej návštevy Pekingu poukáže na bilaterálne záležitosti, ktoré sú zdrojom znepokojenia, ako aj globálne a regionálne záležitosti či potencionálnu spoluprácu pri zvládaní spoločných nadnárodných výziev. Stretnúť by sa mal aj s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.



Americký prezident Joe Biden medzitým v sobotu vyjadril nádej, že sa s čínskym prezidentom osobne stretne v nadchádzajúcich mesiacoch, píše agentúra DPA.



"Dúfam, že v priebehu nasledujúcich niekoľkých mesiacov sa opäť stretnem so Si Ťin-pchingom a budeme spolu hovoriť o legitímnych názorových rozdieloch, ktoré máme, ale aj o tom, že sú tu oblasti, v ktorých je možné spolu vychádzať," povedal Biden počas návštevy Filadelfie, kde na stretnutí s odborármi oficiálne odštartoval svoju predvolebnú kampaň za znovuzvolenie do funkcie.



Napätie medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta prudko stúplo najmä pre Taiwan, demokratickú ostrovnú krajinu s vlastnou vládou, ktorú však Peking pokladá za súčasť Číny a nevylúčil ani jej ovládnutie silou.



Obe veľmoci vedú spory aj pre čoraz agresívnejšie správanie Číny v tichomorskom regióne, ako aj v oblasti obchodu a ľudských práv.