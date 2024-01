Blinken dorazil do Turecka, kde začína ďalšiu cestu po Blízkom východe

Istanbul 5. januára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken pricestoval v piatok do Turecka, kde sa začne jeho v poradí štvrté turné po krajinách Blízkeho východu od vypuknutia vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas pred vyše troma mesiacmi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



V sobotu bude Blinekn rokovať v Istanbule s tureckým rezortným partnerom Hakanom Fidanom a tureckým prezidentom Recepom Erdoganom, jedným z najtvrdších kritikov americkej podpory Izraela vo vojne s Hamasom v moslimskom svete.



"Neočakávame, že všetky rokovania počas tejto cesty budú ľahké. Očividne tento región v súčasnosti čelí zložitým záležitostiam a rozhodnutiam," uviedol hovorca amerického rezortu diplomacie Matthew Miller v súvislosti s Blinkenovou cestou.



"Minister však verí, že je na zodpovednosti Spojených štátov viesť diplomatické snahy o zvládnutie týchto výziev," uviedol Miller.



Šéf americkej diplomacie navštívi potom v nadchádzajúcich dňoch Izrael, sídlo Palestínskej samosprávy na západnom brehu Jordánu a päť arabských krajín – Jordánsko, Egypt, Katar, Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty.



Počas predchádzajúcich ciest po Blízkom východe sa Blinken snažil zabrániť rozšíreniu vojny z Pásma Gazy, no útokom v poslednom čase už prišlo aj v Libanone, Iraku, Jemene či Iráne.



V utorok zahynul pri útoku, ktorý je pripisovaný Izraelu, zástupcu šéfa Hamasu Sálih Árúrí. Iránom podporovaní jemenskí povstalci husíjovia zase útočia na lode v Červenom mori na znak solidarity s ľuďmi v Gaze.



V stredu tiež došlo k jednému z najkrvavejších bombových útokov v Iráne, pri ktorom zomrelo najmenej 84 ľudí.



Blinken sa tiež v sobotu nakrátko zastaví v Grécku, ktoré je znepokojené možným predajom amerických stíhačiek F-16 Turecku. Očakáva sa totiž, že Washington Turecku tieto stíhačky ponúkne, keď Ankara schváli dlho odkladnú žiadosť Švédska o vstup do NATO.