Blinken dúfa, že Hamas prijme ponuku Izraela na zastavenie bojov

Rijád 29. apríla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí v pondelok vyjadril nádej, že hnutie Hamas prijme "mimoriadne veľkorysú" ponuku na zastavenie ofenzívy izraelskej armády v Pásme Gazy výmenou za prepustenie rukojemníkov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Hamas má pred sebou návrh, ktorý je zo strany Izraela mimoriadne, mimoriadne veľkorysý... V tejto chvíli stojí medzi obyvateľmi Gazy a prímerím len Hamas," povedal Antony Blinken v Rijáde na zasadnutí Svetového ekonomického fóra.



Podľa šéfa americkej diplomacie sa palestínske hnutie musí rýchlo rozhodnúť. "Dúfam, že sa rozhodnú správne... Môžeme dosiahnuť zásadnú zmenu dynamiky" za viac ako pol roka krviprelievania, dodal.



Blinken zopakoval, že Washington nesúhlasí s plánovanou izraelskou ofenzívou do mesta Rafah na juhu Pásma Gazy. "Zatiaľ sme nevideli plán, ktorý by nám dával istotu, že civilisti môžu byť účinne chránení," uviedol. V meste pri hraniciach s Egyptom našlo po vypuknutí vojny v Gaze útočisko viac ako 1,5 milióna Palestínčanov.



Delegácia Hamasu mala v pondelok pricestovať do Egypta, ktorý sa spolu s Katarom snaží sprostredkovať dohodu o zastavení izraelskej ofenzívy výmenou za oslobodenie rukojemníkov.



Vysokopostavený predstaviteľ Hamasu v nedeľu uviedol, že hnutie nevidí žiadny vážny problém v najnovšom návrhu Izraela.