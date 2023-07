Blinken: Nový Zéland má dvere otvorené, ak sa chce pripojiť k AUKUS-u

Wellington/Washington 27. júla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken poukázal vo štvrtok na možnosť, že by sa súčasťou obranného paktu AUKUS stal i Nový Zéland alebo iné krajiny. Takáto spolupráca by pritom mohla rozhnevať Čínu, ktorá je dôležitým obchodným partnerom Nového Zélandu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Dvere pre zapojenie Nového Zélandu i ďalších partnerov sú evidentne otvorené, ak to v budúcnosti budú považovať za vhodné," uviedol Blinken. Wellington dal nedávno najavo, že zvažuje spoluprácu s Austráliou, Spojenými štátmi a Britániou v rámci ich trojstrannej obrannej aliancie.



Novozélandský premiér Chris Hipkins v stredu uviedol, že jeho krajina je "otvorená diskusiám" o možnej úlohe v aliancii AUKUS, ak to nebude súvisieť s vývojom jadrových ponoriek. Na Novom Zélande totiž od konca 80. rokov minulého storočia existuje bezjadrová zóna.



Wellington pravdepodobne zvažuje spoluprácu s AUKUS na obranných technológiách ako sú kybernetika, umelá inteligencia či hypersonické zbrane, čo spadá pod tzv. druhý pilier zmluvy AUKUS.



Nový Zéland a Austrália sú hlavnými spojencami USA v južnom Tichomorí. No Wellington v poslednom čase čelí obvineniam, že uprednostňuje obchodné vzťahy s Čínou pred vzťahmi s partnermi z koalície Five Eyes (FVEY - v preklade: päť očí) združujúcej spravodajské služby Austrálie, Británie, Kanady, Spojených štátov i Nového Zélandu.



Peking proti aliancii AUKUS dôrazne vystupuje, pretože podľa neho destabilizuje tichomorský región.



Trojstranný bezpečnostný pakt AUKUS založili Spojené štáty, Británia a Austrália v septembri 2021 s cieľom posilniť bezpečnosť v indo-pacifickom regióne. Dohoda zúčastnením krajinám umožňuje zdieľať rôzne aj tajné informácie o pokročilých technológiách vrátane vývoja jadrových ponoriek.