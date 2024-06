Blinken: Hamas k plánu prímeria v Gaze navrhol aj nevykonateľné zmeny

Dauha 12. júna (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas vo svojej odpovedi na americký plán prímeria v Pásme Gazy samo navrhlo viacero zmien. Niektoré z nich sú vykonateľné, niektoré nie, vyhlásil v stredu minister zahraničných vecí USA Antony Blinken v Katare, informuje TASR podľa britského denníka The Guardian.



Plán na prímerie predložil 31. mája americký prezident Biden. Jeho text okrem prímeria zahŕňa aj prepustenie všetkých rukojemníkov a výrazné a udržateľné navýšenie prísunu humanitárnej pomoci do tejto enklávy.



Hamas a Palestínsky islamský džihád v utorok večer deklarovali "svoju pripravenosť" dosiahnuť dohodu o trvalom prímerí v Gaze, podľa nemenovaného izraelského predstaviteľa však Hamas odmietol americký plán, pričom "zmenil všetky hlavné a najvýznamnejšie parametre".



V podobnom duchu sa v stredu vyjadril aj šéf americkej diplomacie Blinken na spoločnej tlačovej konferencii s katarským premiérom Muhammadom binom Abdarrahmánom Ál Sáním v Dauhe.



"Hamas mohol odpovedať jediným slovom: áno. Namiesto toho čakal takmer dva týždne a požiadal o mnohé zmeny. Niektoré zmeny sú uskutočniteľné, niektoré nie," povedal Blinken. Bližšie informácie, o aké zmeny by mohlo ísť, neuviedol, vyjednávači sa však podľa neho budú naďalej snažiť uzavrieť dohodu.



Upozornil aj na jednu skutočnosť z rokovaní, počas ktorých jedna zo strán opakovane mení a predkladá svoje vlastné požiadavky vrátane zmien v záležitostiach, s ktorými sama predtým súhlasila. To podľa Blinkena vyvoláva otázku, či táto strana "postupuje v súlade s dobrými úmyslami alebo nie".



"Je načase, aby sa prestalo vyjednávať a začalo sa prímerie. Môže sa stať, že Hamas bude naďalej hovoriť "nie".(Potom) si myslím, že všetkým na svete bude jasné, že je to na nich a že sa rozhodli pokračovať vo vojne, ktorú začali," dodal americký minister.



Spojené štáty podľa neho v najbližších týždňoch predstavia "kľúčové prvky plánovania vrátane konkrétnych nápadov, ako zvládnuť riadenie, bezpečnosť a rekonštrukciu" povojnového Pásma Gazy.