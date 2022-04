Blinken: Hľadáme možnú náhradu za mierovú misiu v Bosne a Hercegovine

Washington 26. apríla (TASR) - Západné mocnosti hľadajú možnú náhradu za vojenskú misiu EÚ v Bosne a Hercegovine pre prípad, že by Rusko v Bezpečnostnej rade (BR) OSN zablokovalo predĺženie jej mandátu, povedal v utorok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. TASR túto informáciu prevzala od agentúry AFP.



Ruská vláda, ktorá je spojencom bosnianskych Srbov, má voči misii EUFOR Althea kritický postoj a vlani v novembri len neochotne súhlasila s jej predĺžením o jeden rok, komentuje AFP.



Odvtedy sa vzťahy medzi Ruskom a Západom prudko zhoršili v dôsledku invázie ruských síl na Ukrajinu a vedúci predstavitelia bosnianskych Srbov zintenzívnili svoju separatistickú rétoriku, približuje AFP.



"Pre udržanie bezpečného prostredia v Bosne a Hercegovine je potrebná prítomnosť nejakého druhu medzinárodných síl s primeraným mandátom," povedal Blinken v americkom Senáte. Dodal, že Washington túto problematiku preberá s "rôznymi zainteresovanými stranami".



Ruské veľvyslanectvo v Sarajeve tento mesiac upozornilo, že prístup Západu môže v Bosne a Hercegovine spôsobiť "destabilizáciu". Kremeľ to uviedol po tom, čo vysoký predstaviteľ OSN pre Bosnu a Hercegovinu Christian Schmidt pozastavil platnosť kontroverzného zákona, ktorý by Srbom v krajine umožnil prevziať štátny majetok na svojom území.



Bosnianski Srbi opakovane tvrdia, že Schmidtovo vymenovanie Radou pre nastolenie mieru – medzinárodným orgánom nezávislým od OSN – je nelegitímne, keďže ho neschválila Bezpečnostná rada OSN. Tento postoj zaujímajú aj Čína a Rusko.