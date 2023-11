Blinken hovoril na Cypre o humanitárnom a evakuačnom koridore

Nikózia 5. novembra (TASR) – Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken absolvoval v nedeľu krátku návštevu Cypru, kde hovoril o cyperskom návrhu na vytvorenie námorného humanitárneho koridoru pre pásmo Gazy. TASR informácie prevzala od denníka The Guardian a agentúry DPA.



Blinken sa zastavil na Cypre počas cesty do Turecka, s ktorého predstaviteľmi bude rokovať v pondelok.



S cyperským prezidentom Nikosom Christodulidisom hovoril v Larnake o kríze na Blízkom východe, uviedol hovorca cyperskej vlády. Diskutovali podľa neho aj o iniciatíve Nikózie, ktorá navrhuje jednosmerný námorný koridor na dodávanie pomoci do pásma Gazy.



Témou rozhovory bola tiež možná evakuácia ľudí z Gazy cez prístavy a letiská na Cypre. Tento stredomorský ostrov už bol evakuačným centrom pri regionálnych krízach v minulosti.



Cyperský prezident predtým podľa agentúry Reuters povedal, že na možnostiach dodávok humanitárnej pomoci stále pracujú. "Lode sa nemôžu približovať k morskej oblasti pri Gaze, preto hovoríme s OSN, ktorá bude mať na starosti túto pomoc, a nie s Hamasom," povedal Christodulidis novinárom.



Blinken od štvrtkového odchodu z Washingtonu navštívil Izrael, Jordánsko, kde sa v sobotu stretol s predstaviteľmi viacerých arabských krajín, a Predjordánsko, kde v nedeľu rokoval s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom.