Blinken hovoril s irackým premiérom o situácii na Blízkom východe

Washington 5. augusta (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken telefonoval v nedeľu s irackým premiérom Muhammadom Šijom Súdáním, pričom poukázal na dôležitosť toho, že všetky strany musia prispieť k upokojeniu regionálneho napätia na Blízkom východe. Oznámilo to americké ministerstvo zahraničných vecí, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Blinken hovoril s irackým premiérom o najnovších udalostiach na Blízkom východe. "Minister poukázal na dôležitosť toho, aby všetky strany prijali kroky, aby upokojili regionálne napätie, vyhli sa ďalšej eskalácii a priblížili sa k stabilite," uviedol americký rezort diplomacie vo vyhlásení.



Súdání podľa irackých médií Blinkenovi povedal, že predchádzanie vzniku regionálneho napätia je spojené so zastavením "agresie" Izraela v Pásme Gazy.



Napätie na Blízkom východe v ostatných dňoch eskaluje a rastú obavy, že by vojna v Pásma Gazy medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas mohla prerásť do širšieho konfliktu. Dôvodom sú najmä útoky na Libanon a Irán, pri ktorých zahynul vodca Hamasu Ismaíl Haníja a jeden z veliteľov libanonského militantného hnutia Hizballáh Fuád Šukra. Irán a Hamas z ich smrti obviňujú Izrael a spolu s Hizballáhom sľubujú odvetu.



Pentagón pritom v piatok oznámil, že Spojené štáty posilnia svoju vojenskú prítomnosť na Blízkom východe a do oblasti nasadia ďalšie námorné plavidlá aj stíhaciu letku, aby ochránili amerických vojakov a Izrael v čase rastúceho napätia.