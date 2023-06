Blinken hovoril so saudskoarabským princom aj o téme ľudských práv

Džidda 7. júna (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken sa počas návštevy Saudskej Arábie stretol s korunným princom Muhammadom bin Salmánom. Hovorili spolu aj o otázke ľudských práv, informuje v stredu TASR na základe správ z agentúr AP a AFP.



Šéf americkej diplomacie a korunný princ viedli "otvorenú, úprimnú diskusiu, ktorá pokrývala celú škálu regionálnych a bilaterálnych otázok", uviedol americký predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity. Blinken podľa tohto zdroja otvoril aj tému ľudských práv.



Americké ministerstvo zahraničných vecí informovalo, že obaja predstavitelia diskutovali o spoločnom záväzku svojich krajín presadzovať stabilitu, bezpečnosť a prosperitu na celom Blízkom východe aj mimo regiónu.



"Minister (Blinken) tiež zdôraznil, že bilaterálne vzťahy medzi oboma krajinami posilňuje pokrok v oblasti ľudských práv," dodal rezort.



Témami stretnutia, ktoré trvalo približne hodinu a 40 minút, boli aj pomoc Saudskej Arábie pri evakuácii civilistov zo Sudánu, potreba politického dialógu v Jemene a možnosť normalizácie vzťahov s Izraelom.



Blinkenova trojdňová návšteva kráľovstva je zameraná na prehĺbenie vzťahov s dlhoročným spojencom, úsilie o ukončenie konfliktov v Sudáne a Jemene, ako aj na spoločný boj proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS) a vzťahy arabského sveta s Izraelom.



Blinken pricestoval do mesta Džidda v utorok večer. Očakáva sa, že v stredu zamieri do saudskoarabskej metropoly Rijád na zasadnutie Rady pre spoluprácu arabských štátov Perzského zálivu.