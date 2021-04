Blinken: Hrozba terorizmu sa z Afganistanu presunula na iné miesta

Washington 19. apríla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken obhajoval v nedeľu rozhodnutie USA stiahnuť svojich vojakov z Afganistanu. Hrozba terorizmu sa podľa neho presunula do iných častí sveta, pričom Washington musí zamerať svoje zdroje na výzvy, ako sú Čína a pandémia, informovala agentúra AFP.



Prezident USA Joe Biden minulý týždeň oznámil, že Spojené štáty stiahnu všetky svoje sily z Afganistanu pred 11. septembrom tohto roka - 20. výročím teroristických útokov v USA z roku 2001, ktoré viedli k vojenskému zásahu v stredoázijskej krajine. Ich úplný odsun - štyri mesiace po termíne dohodnutom predošlou americkou vládou s hnutím Taliban - príde napriek stagnujúcim mierovým rozhovorom.



Riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns a viacerí americkí generáli tvrdia, že takýto krok by mohol stredoázijskú krajinu uvrhnúť ešte hlbšie do násilností a ponechať Spojené štáty vystavené väčšej hrozbe teroristických útokov.



"Hrozba terorizmu sa presunula na iné miesta. A máme na programe iné veľmi dôležité záležitosti vrátane vzťahov s Čínou a riešenia všetkého od klimatickej zmeny po covid," povedal Blinken pre televíziu ABC. "A tam musíme nasmerovať našu energiu a zdroje," zdôraznil a zopakoval stanovisko Washingtonu, že v Afganistane už USA "dosiahli ciele, ktoré sme si stanovili".



Bývalý americký prezident Donald Trump, ktorého administratíva uzavrela s Talibanom vo februári 2020 dohodu o odchode amerických vojakov z Afganistanu do 1. mája tohto roka, privítal rozhodnutie svojho nástupcu o odsune. Označil ho za "skvelú a pozitívnu vec", kritizoval však výber konečného termínu.



"Po prvé môžeme a mali by sme odísť skôr," uviedol Trump vo vyhlásení, v ktorom vyzval Bidena, aby dodržal lehotu 1. mája. "Po druhé 11. september je pre našu krajinu veľmi smutnou udalosťou a obdobím a mal by zostať dňom reflexie a spomienky" na obete.