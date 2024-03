Blinken ide do Saudskej Arábie i Egypta na rokovania o prímerí v Gaze

Manila 19. marca (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken odcestuje tento týždeň do Saudskej Arábie a Egypta na rokovania o úsilí zabezpečiť prímerie v Gaze a zvýšenie množstva humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy, uviedol v utorok prostredníctvom svojho hovorcu americký rezort diplomacie. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Blinken bude podľa neho rokovať so saudskoarabskými predstaviteľmi v stredu v meste Džidda a následne odcestuje do Káhiry na rozhovory s egyptskými úradmi, potvrdil hovorca Matthew Miller.



Pôjde už o šiestu cestu šéfa americkej diplomacie na Blízky východ od začiatku vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktorá vypukla po útoku palestínskych extrémistov na územie Izraela 7. októbra 2023.



Predmetom rokovaní bude podľa Millera "úsilie o dosiahnutie okamžitej dohody o prímerí, ktorá by zaisťovala prepustenie všetkých zvyšných rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy, ako aj zintenzívnené medzinárodné úsilie o zvýšenie množstva humanitárnej pomoci do Gazy a koordináciu povojnového plánovania pre Gazu vrátane zabezpečenia, aby Hamas už nemohol ďalej vládnuť alebo zopakovať útoky zo 7. októbra minulého roka".



Blinken bude diskutovať aj o "politickej ceste pre palestínsky ľud s bezpečnostnými garanciami pre Izrael, ako aj o architektúre pre trvalý mier a bezpečnosť v regióne", cituje AFP.