Blinken: Irán a Izrael by sa mali vyhnúť eskalácii konfliktu

Annapolis 7. augusta (TASR) - Spojené štáty odkomunikovali Iránu a Izraelu, že na Blízkom východe existuje konsenzus, že súčasný konflikt nesmie viac eskalovať. Uviedol to v utorok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken.



"Nikto by nemal eskalovať tento konflikt," zdôraznil Blinken. Agentúra AFP, ktorá o tom v noci na stredu informovala, poznamenala, že ide o doteraz najpriamejšiu výzvu Spojených štátov adresovanú ich spojencovi - Izraelu.



Šéf americkej diplomacie dodal, že USA sa venovali intenzívnej diplomacii so spojencami a partnermi, pričom svoje stanovisko k riziku eskalácie sprostredkovali priamo obom hlavným aktérom - Iránu i Izraelu.



Po rozhovoroch s austrálskymi ministrami zahraničných vecí a obrany, ktoré sa konali na Námornej akadémii USA v Annapolise v štáte Maryland, Blinken uviedol, že Spojené štáty intenzívne pracujú na deeskalácii napätia na Blízkom východe a podnikajú kroky, ktoré zabránia rozšíreniu konfliktu.



Upozornil, že "ďalšie útoky len zvyšujú riziko nebezpečných výsledkov, ktoré nikto nemôže predvídať a nikto ich nemôže plne kontrolovať". Vyzval preto všetky strany v regióne, aby "pochopili riziko nesprávneho vyhodnotenia situácie a prijali rozhodnutia, ktoré napätie upokoja, nie ešte zhoršia".



Blinken v mene USA opäť potvrdil neochvejnosť záväzku USA pri obrane Izraela "pred útokmi teroristických skupín alebo ich sponzorov". Dodal, že USA budú pokračovať aj v obrane amerických vojakov v regióne.



Šéf americkej diplomacie narážal na pondelkový raketový útok na vojenskú základňu Ajn al-Asad v Iraku, pri ktorom bolo zranených sedem príslušníkov amerických ozbrojených síl.



Minister obrany USA Lloyd Austin v súvislosti s týmto incidentom vyhlásil, že "Spojené štáty nebudú tolerovať útoky na americké jednotky na Blízkom východe".