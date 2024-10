Blinken: Izrael by mal využiť smrť Sinwára na ukončenie vojny v Gaze

Jeruzalem 22. októbra (TASR) - Minister zahraničných vecí USA Antony Blinken sa v utorok stretol s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Na stretnutí vyzval Izrael, aby využil smrť vodcu palestínskeho hnutia Hamas Jahju Sinwára na prepustenie izraelských rukojemníkov v Pásme Gazy a ukončil tým konflikt v tejto palestínskej enkláve, infomuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Blinken "zdôraznil, že je potrebné využiť úspešné kroky Izraela" vrátane zneškodnenia Sinwára a "zabezpečiť prepustenie všetkých rukojemníkov a ukončiť konflikt v Gaze spôsobom, ktorý zabezpečí trvalú bezpečnosť pre Izraelčanov aj Palestínčanov". Po rokovaniach v Jeruzaleme to uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí USA Matthew Miller.



Spravodajská stanica CNN v nedeľu informovala, že telo Sinwára by Izrael mohol vymeniť za izraelských rukojemníkov zadržiavaných už vyše roka v Pásme Gazy.



Sinwár je považovaný za strojcu útoku na južný Izrael zo 7. októbra minulého roka. Komandá Hamasu pri ňom zabili viac ako 1000 ľudí a vyše 250 zajali a odvliekli do Pásma Gazy. Niektorých z rukojemníkov vlani v rámci dohody vymenili za palestínskych väzňov zadržiavaných v Izraeli. Predpokladá sa, že v rukách Hamasu ich zostáva menej ako 100. Približne 40 z nich považuje Izrael za mŕtvych.



Netanjahu po Sinwárovej smrti vyzval príslušníkov Hamasu, aby zložili zbrane a vydali Izraelu zostávajúcich rukojemníkov. Hamas to však odmietol.



Blinken na stretnutí s izraelským premiérom taktiež zdôraznil, že Izrael musí zvýšiť objem humanitárnej pomoci pre Palestínčanov v Pásme Gazy.



Šéf americkej diplomacie zároveň opätovne vyzval na diplomatické riešenie konfliktu v Libanone a na dodržiavanie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1701 z roku 2006, ktorá vyzýva na dlhodobé odzbrojenie libanonského proiránskeho hnutia Hizballáh a na stiahnutie izraelských síl z územia jeho severného suseda.



AFP pripomína, že Blinken od nástupu do funkcie navštívil Izrael už 11-krát. Na predchádzajúcich cestách sa snažil zabrániť tomu, aby konflikt prerástol do regionálnej vojny.