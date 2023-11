Blinken: Izrael by sa mal po vojne vyvarovať okupácie pásma Gazy

Tokio 8. novembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vyzval v stredu Izrael, aby po tom, ako sa skončí vojna s palestínskym militantným hnutím Hamasom, znovu nepristúpil k okupácii pásma Gazy. Vyjadril sa tak po rozhovoroch so svojimi rezortnými kolegami z krajín skupiny G7, ktoré sa konali v Japonsku. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Blinken zároveň povedal, že "jediný spôsob, ako zabezpečiť, aby sa takáto kríza už nikdy nezopakovala, je začať vytvárať podmienky pre trvalý mier a bezpečnosť" v pásme Gazy. Novinárom pritom vymenoval "kľúčové prvky" potrebné na jeho dosiahnutie.



"Spojené štáty sa domnievajú, že medzi kľúčové prvky by malo patriť: žiadne násilné vysídľovanie Palestínčanov z Gazy, ani teraz, ani po vojne; žiadne využívanie Gazy ako platformy pre terorizmus či iné násilné útoky; nijaké opätovné obsadenie Gazy po skončení konfliktu," povedal šéf americkej diplomacie.



K podmienkam pre mier podľa jeho slov tiež patrí, aby nedošlo k "pokusu o blokádu či obliehanie Gazy" alebo k akémukoľvek "zmenšeniu územia Gazy". Blinken ďalej podľa stanice BBC uviedol, že USA sa s Izraelom zhodujú v tom, že nie možné vrátiť sa do minulosti, a síce pred bezprecedentné útoky Hamasu zo 7. októbra.



"Všetci chceme čo najskôr ukončiť konflikt a minimalizovať utrpenie civilistov," povedal. Výzvy na okamžité prímerie však spochybnil. "Tí, ktorí volajú po okamžitom prímerí, majú povinnosť vysvetliť, ako riešiť neakceptovateľný výsledok, aký by to pravdepodobne prinieslo - zotrvanie Hamasu (v Gaze), a to s viac ako 200 rukojemníkmi, so schopnosťou aj deklarovaným zámerom zopakovať znova a znova a znova 7. október," povedal.



