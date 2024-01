Blinken: Izrael má pri integrácii ozajstné príležitosti

Tel Aviv 9. januára (TASR) - Izrael má pri integrácii v rámci Blízkeho východu ozajstné príležitosti, musí však prekonať veľmi náročné chvíle. Uviedol to v utorok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.



"Som presvedčený, že sú tam ozajstné príležitosti, musíme však prekonať túto veľmi náročnú chvíľu," povedal Blinken po rokovaní v izraelským ministrom zahraničných vecí Jisraelom Kacom.



Na stretnutí s izraelským prezidentom Jicchakom Herzogom šéf americkej diplomacie povedal, že počas utorkových rokovaní v Izraeli chce oboznámiť tamojších predstaviteľom s tým, čo sa dozvedel na predošlých návštevách v krajinách Blízkeho východu, Turecku, Grécku, Jordánsku, Spojených arabských emirátoch (SAE) či Saudskej Arábii. Takisto sa chce stretnúť s rodinnými príslušníkmi rukojemníkov, ktorých hnutie Hamas od začiatku konfliktu (7. októbra 2023) zadržiava v Pásme Gazy. USA vyvíjajú úsilie o návrat týchto osôb a tiež chcú zabrániť, aby sa konflikt rozšíril do susedných krajín, najmä Libanonu.



Herzog sa Blinkenovi poďakoval za uistenia zo strany USA, že Izrael zvíťazí vo vojne, ktorá ovplyvňuje medzinárodné hodnoty a hodnoty slobodného sveta. Takisto zdôraznil, že Izrael sa počas náročných podmienok v čo najväčšej miere usiluje zaistiť, aby nedošlo k nechceným následkom a obetiam v radoch civilistov, píše portál The Times of Israel.



Blinken do Izraela pricestoval v pondelok večer po návštevách Kataru a Saudskej Arábie, pripomína AFP.



Konflikt medzi Izraelom a hnutím Hamas prepukol po útoku týchto militantov na izraelské územia vlani 7. októbra. O život prišlo približne 1200 ľudí. Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy v utorok oznámil, že vojna si odvtedy vyžiadala najmenej 23.210 obetí na palestínskom území. Ďalších viac než 59.000 osôb utrpelo zranenia, uviedol rezort kontrolovaný Hamasom.