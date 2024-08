Blinken: Izrael súhlasí s plánom očkovania proti detskej obrne v Gaze

Tel Aviv 19. augusta (TASR) - Izrael súhlasil s podporou úsilia o očkovanie obyvateľov Pásma Gazy proti detskej obrne po tom, čo v piatok zaznamenali v palestínskej enkláve prvý prípad tohto ochorenia, uviedol v pondelok minister zahraničných vecí Spojených štátov Antony Blinken. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Spolupracujeme na tom s izraelskou vládou a verím, že v najbližších týždňoch pokročíme s uskutočnením tohto plánu. Je to naliehavé. Je to životne dôležité," povedal Blinken novinárom počas návštevy Izraela.



Vírus detskej obrany v piatok zistili u nezaočkovaného desaťmesačného dieťaťa v meste Dajr al-Bala. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa ochorenie v Pásme Gazy naposledy vyskytlo pred 25 rokmi.



WHO a Detský fond OSN (UNICEF) vyzvali v piatok na sedemdňové prímerie v palestínskej enkláve s cieľom spustenia rozsiahleho očkovania 640.000 detí.



Šéf americkej diplomacie počas svojej deviatej návštevy v Izraeli od začiatku vojny v Pásme Gazy požiadal izraelských predstaviteľov, aby prijali opatrenia proti sérii násilných útokov osadníkov na Palestínčanov na Západnom brehu Jordánu, ktorý Izrael okupuje.



Blinken zároveň oznámil, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu sľúbil, že vyšle izraelský tím na ďalšie rokovania o prímerí s hnutím Hamas, ktoré sú naplánované na tento týždeň v Katare alebo Egypte.



Minulý týždeň sa v katarskej Dauhe uskutočnilo najnovšie kolo rokovaní s cieľom dosiahnuť prímerie v palestínskej enkláve. Militantné hnutie Hamas však nevyslalo svojich zástupcov a v nedeľu odmietlo návrhy predložené na týchto rokovaniach. Izraelského premiéra obvinilo z marenia snáh o dosiahnutie dohody.



Americký minister zahraničných vecí v pondelok povedal, že rokovania, o ktoré sa v týchto dňoch usilujú medzinárodní sprostredkovatelia, sú možno poslednou príležitosťou na dosiahnutie dohody o ukončení vojny v Pásme Gazy.



Blinken sa po rokovaní s Netanjahuom stretol s rodinami rukojemníkov držanými v Pásme Gazy, zatiaľ čo stovky ľudí protestovali pred hotelom, v ktorom je ubytovaný, a žiadali prepustenie rukojemníkov, píše DPA.