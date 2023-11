Blinken: Jediný spôsob pre bezpečnosť Izraela je dvojštátne riešenie

Tel Aviv 3. novembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v piatok povedal, že trvalú bezpečnosť môže Izrael získať len vznikom palestínskeho štátu, a teda takzvaným dvojštátnym riešením konfliktu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Dva štáty pre dva národy... To je jediný spôsob, ako zabezpečiť trvalú bezpečnosť pre židovský a demokratický Izrael," povedal Blinken po stretnutiach, ktoré po svojom piatkovom prílete do Izraela absolvoval s prezidentom Jicchakom Herzogom a premiérom Benjaminom Netanjahuom.



Blinken informoval, že s Netanjahuom hovoril aj o potenciálnych "humanitárnych prestávkach" v bojoch v Gaze, ktoré by umožnili prísun väčšieho množstva pomoci do tejto palestínskej enklávy a lepšie humanitárne podmienky pre tamojších civilistov.



"Sme presvedčení, že všetko toto úsilie (na ochranu civilistov a navýšenie humanitárnej pomoci do Gazy) bolo ľahšie v prípade humanitárnych prestávok a opatrení, ktoré by zlepšili bezpečnosť civilistov...," povedal Blinken novinárom.



Šéf diplomacie USA tiež uviedol, že novinárov v pásme Gaze treba chrániť pri výkone ich práce.



Zároveň v piatok v Tel Avive zopakoval, že Izrael má právo a povinnosť brániť sa. "Izrael má nielen právo, ale aj povinnosť brániť sa..., aby zaistil, že 7. október sa už nikdy nebude opakovať," povedal po stretnutí s izraelským prezidentom Herzogom.



Šéf americkej diplomacie ešte pred odchodom do Izraela informoval, že jeho návšteva sa zameria na minimalizáciu utrpenia civilistov v pásme Gazy. Blinken je po vypuknutí vojny Izraela s Hamasom už na svojej druhej ceste po Blízkom východe. Izrael je jeho prvou zastávkou, následne odcestuje do Jordánska.



Izraelský premiér Netanjahu po piatkovom stretnutí s Blinkenom vylúčil uzavretie dočasného prímeria s Hamasom, kým toto militantné hnutie neprepustí všetkých rukojemníkov, ktorých zajalo na území Izraela pri bezprecedentných útokoch zo 7. októbra. Zároveň prisľúbil, že Izrael bude až dovtedy v Gaze pokračovať vo svojej vojenskej ofenzíve.