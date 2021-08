Blinken: Jednanie Bieloruska s Cimanovskou nemožno tolerovať

Washington 3. augusta (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken označil pokus Bieloruska poslať svoju atlétku z letných olympijských hier v Tokiu proti jej vôli domov za "nadnárodnú represiu", ktorú nemožno tolerovať. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters.



"Lukašenkov režim sa snažil spáchať ďalší akt nadnárodnej represie, a to snahou prinútiť olympioničku Kryscinu Cimanovskú, aby odišla len pre to, že uplatnila slobodu prejavu. Takéto jednanie podkopáva olympijského ducha, je urážkou základných ľudských práv a nemožno ho tolerovať," napísal Blinken na Twitteri.



Športovkyňu chcelo v nedeľu vedenie bieloruského olympijského tímu bez jej súhlasu poslať domov, pretože verejne kritizovala svoj národný tím. Cimanovská sa však na letisku obrátila na políciu a odmietla sa vrátiť do Bieloruska.



V pondelok mala štartovať v ženskom behu na 200 metrov. Pred niekoľkými dňami uverejnila na sociálnej sieti Instagram video, v ktorom kritizovala vedenie bieloruského olympijského tímu za to, že bez jej vedomia rozhodlo o tom, že sa zúčastní aj na štafetovom behu 4x400 metrov. V nedeľu podľa jej slov za ňou prišli jej tréneri a oznámili jej, aby sa zbalila, pretože letí späť domov do Bieloruska.



Námestník poľského ministra zahraničných vecí Marcin Przydacz v pondelok oznámil, že Poľsko udelilo Cimanovskej humanitárne vízum. Atlétka podľa predstaviteľov rezortu diplomacie odcestuje do Poľska ešte tento týždeň. Vízum ponúkla 24-ročnej Bieloruske v nedeľu i Česká republika.