Blinken kritizoval taktiku Izraela vo vojne proti Hamasu

Washington 13. mája (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v nedeľu kritizoval postup Izraela vo vojne v Pásme Gazy. Izraelská taktika podľa neho spôsobila veľký počet civilných obetí, no nedokázala neutralizovať vodcov hnutia Hamas. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AP.



Rázna operácia izraelskej armády v meste Rafah na juhu Pásma Gazy, kde sa od vypuknutia bojov v palestínskej enkláve uchýlilo podľa odhadov vyše 1,5 milióna Palestínčanov, by mohla viesť k trvalému povstaniu alebo anarchii, povedal Blinken v rozhovoroch pre americké televízie CBS a NBC.



Šéf americkej diplomacie dodal, že Spojené štáty už niekoľko týždňov spolupracujú s arabskými krajinami na vypracovaní "dôveryhodných plánov bezpečnosti, správy a obnovy" Pásma Gazy, no "od Izraela sa toho nedočkali". "Potrebujeme to vidieť aj my," uviedol.



Podľa Blinkena by mohla mať vojenská operácia v Rafahu pre Izrael "určitý počiatočný úspech", no riskuje "strašné škody" pre Palestínčanov bez toho, aby sa vyriešil hlavný problém - "aby Hamas nemohol opäť vládnuť v Gaze".



Blinken v nedeľu hovoril s izraelským ministrom obrany Joavom Galantom. Zopakoval mu nesúhlas USA s izraelskou ofenzívou v Rafahu vzhľadom na možné civilné obete, uviedol vo vyhlásení americký rezort diplomacie.