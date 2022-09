Blinken na BR OSN vyzval na vyvodenie zodpovednosti voči Putinovi

New York 22. septembra (TASR) - Minister zahraničných vecí Spojených štátov Antony Blinken vo štvrtok na zasadnutí Bezpečnostnej rady (BR) OSN v New Yorku apeloval na to, aby bola voči šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi vyvodená zodpovednosť za inváziu na Ukrajinu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Blinken obvinil Putina z toho, že ničí medzinárodný poriadok "priamo pred našimi očami". Putin podľa jeho slov ďalej prilial "olej do ohňa" ohlásením mobilizácie a tzv. "referend" v obsadených častiach Ukrajiny.



"Nesmieme a nedovolíme prezidentovi Putinovi z toho vyviaznuť," zdôraznil šéf americkej diplomacie. Dodal, že je dôležité ukázať, že "nijaká krajina nemôže násilím prekresľovať hranice inej krajiny. Ak sa nám nepodarí obhájiť tento princíp, keď ho Kremeľ tak jasne porušuje, vyšleme agresorom všade (na svete) správu, že ho môžu tiež ignorovať," uviedol.



Blinken podľa agentúry AP vyzval všetky členské krajiny BR OSN, aby sa jasne postavili voči "bezohľadným jadrovým hrozbám" zo strany Moskvy. Reagoval tak na Putinovo vyhlásenie, že Moskva bude brániť svoje územie "všetkými dostupnými prostriedkami".



Schôdzu BR na úrovni ministrov venovanú vojne na Ukrajine zvolalo Francúzsko, ktoré jej momentálne predsedá. Koná sa v čase, keď v New Yorku prebieha všeobecná rozprava 77. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN. Ide už o najmenej 20. zasadnutie BR OSN od začiatku tohto roku, ktoré sa venuje Ukrajine, dodáva agentúra Reuters.