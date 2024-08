Blinken: Na dohodu medzi Izraelom a Hamasom nie je času nazvyš

Dauha 21. augusta (TASR) - Na dosiahnutie dohody o prímerí v Pásme Gazy nie je času nazvyš. Uviedol to v utorok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken na záver svojej návštevy na Blízkom východe, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



"Čas je rozhodujúci... Musí to byť dokončené v nadchádzajúcich dňoch a my urobíme všetko pre to, aby sme to dotiahli do konca," povedal šéf americkej diplomacie novinárom na letisku v katarskej Dauhe, odkiaľ odcestoval späť do Washingtonu.



Blinken v pondelok v Tel Avive uviedol, že Izrael prijal návrh Spojených štátov na preklenutie rozdielov medzi znepriatelenými stranami a vyzval Hamas, aby tak urobil tiež.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu však podľa médií povedal, že jeho vláda bude trvať na udržaní kontroly nad Filadelfským koridorom na hranici medzi Egyptom a Pásmom Gazy.



Americký minister zahraničných vecí v reakcii na toto vyjadrenie povedal, že USA dávajú od začiatku vojny v Gaze veľmi jasne najavo, že "neakceptujú dlhodobú okupáciu Pásma Gazy zo strany Izraela". Zároveň dodal, že nedávne rozhovory boli "veľmi jasné, pokiaľ ide o harmonogram a miesto stiahnutia (izraelskej armády) IDF z Gazy a Izrael s tým súhlasil".