Blinken na návšteve v Bruseli diskutuje o ďalšej podpore pre Ukrajinu

Brusel 13. novembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken sa v stredu v Bruseli stretol s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem. Končiaca Bidenova administratíva sa takto snaží upevniť podporu pre Ukrajinu pred návratom Donalda Trumpa do funkcie prezidenta. TASR sa odvoláva na agentúru Reuters.



Blinken by mal v Bruseli počas stredy diskutovať o tom, ako môžu spojenci Spojených štátov prevziať väčšie vedenie v otázke podpory Ukrajiny, keďže budúca úloha Washingtonu je neistá.



Šéf americkej diplomacie by sa mal neskôr podľa zverejneného programu stretnúť so svojím ukrajinským náprotivkom Andrijom Sybihom. Stretne sa tiež s vrchným veliteľom spojeneckých síl NATO v Európe Christopherom Cavolim, najvyššími predstaviteľmi Európskej únie a britským ministrom zahraničných vecí Davidom Lammym.



Novozvolený americký prezident Trump spochybnil vojenskú podporu Ukrajiny zo strany Bidenovej administratívy. Tvrdí tiež, že rýchlo ukončí vojnu Ukrajiny s Ruskom, ale nespresnil ako. To vyvoláva obavy spojencov USA, že sa môže pokúsiť prinútiť Kyjev, aby prijal mier za podmienok Moskvy. Súčasný prezident Joe Biden sa snaží zvýšiť pomoc pre Kyjev ešte pred svojím odchodom z funkcie 20. januára.