Blinken na novej ceste na Blízky východ navštívi Izrael a Jordánsko

Shannon 29. apríla (TASR) – Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken navštívi tento týždeň Izrael a Jordánsko. Oznámil to jeho rezort v nedeľu po tom, ako lídri USA a Izraela hovorili o snahách dosiahnuť prepustenie rukojemníkov. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Najnovšia cesta Blinkena na Blízky východ potrvá do stredy, uviedol predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí USA. S novinármi hovoril v nedeľu v Írsku, kde Blinkenovo lietadlo dopĺňalo palivo počas cesty na predtým neohlásenú návštevu Saudskej Arábie.



Oznámenie prišlo po tom, ako americký prezident Joe Biden a izraelský premiér Benjamin Netanjahu hovorili telefonicky o pokračujúcich rozhovoroch o zastavení ofenzívy Izraela v Pásme Gazy výmenou za prepustenie rukojemníkov.



Egypt, Katar a Spojené štáty sa už niekoľko mesiacov usilujú sprostredkovať nové prímerie medzi Izraelom a Hamasom. Tlak na dohodu rastie, konštatovala AFP.



Biden tiež zopakoval obavy týkajúce sa plánovanej operácie Izraela v meste Rafah na juhu Pásma Gazy, kam sa pred bojmi uchýlil viac ako milión Palestínčanov z iných častí tejto pobrežnej enklávy.



Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí v oznámení o zastávke Blinkena v Saudskej Arábii uviedol, že minister bude pracovať na prímerí. "Je to však Hamas, ktorý stojí medzi Palestínčanmi a prímerím," dodal.