Blinken na poslednej zahraničnej ceste vo funkcii rokoval o Sýrii

Rím 10. januára (TASR) - Odchádzajúci minister zahraničných vecí USA Antony Blinken sa vo štvrtok v Ríme na svojej poslednej zahraničnej ceste vo funkcii stretol s viacerými rezortnými kolegami z európskych štátov. Rokovali spolu najmä o situácii v Sýrii, kde hrozí eskalácia konfliktu medzi Tureckom a kurdskými silami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Na rokovaniach v Ríme sa zúčastnili aj minister zahraničných vecí Británie David Lammy a šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová spolu s vysokými predstaviteľmi Francúzska a Nemecka.



Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani pred začiatkom rokovaní uviedol, že západné mocnosti sa mesiac po zvrhnutí dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada usilujú o "stabilnú a jednotnú Sýriu."



AFP však pripomína, že obavy v uplynulých týždňoch vyvolávajú najmä hrozby Turecka voči sýrskym milíciám, ktoré kontrolujú rozsiahle územia na severe a východe Sýrie. Iba vo štvrtok zahynulo pri útokoch Turecka a ním podporovaných skupín na pozície Kurdov 37 ľudí.



Blinken už skôr uviedol, že ďalší konflikt "by bol v hlbokom rozpore so všetkým pozitívnym, čo sa v Sýrii deje." Odchádzajúci šéf americkej diplomacie ozrejmil, že USA budú "tvrdo pracovať" na tom, aby sa predišlo ďalšej eskalácii.



Jednou z diskutovaných tém boli aj sankcie uvalené na Sýriu. "Musíme sa zaoberať otázkou sankcií. Nie sú samozrejmosťou, pretože politická situácia sa zmenila," vyhlásil Tajani. Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noel Barrot v stredu deklaroval, že niektoré sankcie "by sa mohli rýchlo zrušiť." Spojené štáty tento týždeň uviedli, že zmiernia sankcie týkajúce sa základných služieb. Pred akýmkoľvek širším zrušením sankcií si však počkajú na ďalší vývoj.



Blinken, ktorý viedol americké ministerstvo zahraničných vecí počas celého štvorročného funkčného obdobia prezidenta Joea Bidena vo funkcii skončí po inaugurácii Donalda Truma 20. januára. Ten za šéfa americkej diplomacie nominoval floridského senátora Marca Rubia.