Blinken na začiatku februára navštívi Čínu

Washington 17. januára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v dňoch 5. až 6. februára navštívi Čínu. Informovala o tom v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa USA.



Zdroj pod podmienkou zachovania anonymity uviedol, že Blinken dorazí do čínskeho hlavného mesta Peking 5. februára a rozhovory absolvuje aj nasledujúci deň. Návšteva sa uskutoční napriek rastúcim obavám z veľkého výskytu prípadov ochorenia COVID-19 v Číne.



Pôjde o prvú návštevu šéfa americkej diplomacie v Číne od roku 2018, keď ju navštívil Mike Pompeo z administratívy prezidenta Donalda Trumpa, pripomína AFP.



Blinkenova návšteva Pekingu bola ohlásená v novembri, keď sa prezidenti USA Joe Biden a Číny Si Ťin-pching stretli na indonézskom ostrove Bali v rámci summitu krajín skupiny G20.



Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin uviedol, že dúfa, že Blinken nadviaže na stretnutie Bidena a Siho a pomôže "s návratom čínsko-amerických vzťahy na cestu zdravého a stabilného rozvoja".



Blinken minulý týždeň povedal, že jeho cesta do Číny je čiastočne zameraná na udržanie otvorenej komunikácie medzi oboma krajinami. "Nechceme, aby akékoľvek nedorozumenie vyústilo do konfliktu," uviedol.