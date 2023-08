Blinken: Vzťahy s Talibanom závisia od jeho zaobchádzania so ženami

Washington 15. augusta (TASR) - Nadviazanie akéhokoľvek väčšieho vzťahu s afganskými vládcami z hnutia Taliban je podmienené zlepšením zaobchádzania so ženami. Zopakoval to v utorok, dva roky prevzatí moci v Afganistane Talibanom americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. TASR správe prevzala od agentúry AFP.



Nijaká krajina neuznala vládu Talibanu. Spojené štáty sa pritom vyhýbajú aj priamej ekonomickej zaangažovanosti vzhľadom na diskrimináciu žien v Afganistane.



"Stále pracujeme na tom, aby sa Taliban zodpovedal za množstvo záväzkov, ktoré prijal a nesplnil, predovšetkým v súvislosti s právami žien a dievčat," uviedol Blinken.



Spojené štáty a mnohé ďalšie krajiny dali podľa Blinkena Talibanu jasne najavo, že cesta k normálnym vzťahom bude zablokovaná, kým nebudú podporované práve žien a dievčat.



Taliban sa dostal rýchlo späť k moci po tom, čo americký prezident Joe Biden stiahol v roku 2021 z Afganistanu amerických vojakov.



V uplynulých dvoch rokoch pritom Taliban zaviedol v Afganistane prísnu interpretáciu islamu, ktorá výrazne diskriminuje ženy a dievčatá a Organizácia Spojených národov ju označila za "rodový apartheid". Taliban od nástupu k moci zakázal ženám a dievčatám vzdelávanie na stredných a vysokých školách, zamedzil im prístup do parkov či telocviční a nariadil im, aby si na verejnosti zahaľovali celé telo.



Bidenova administratíva si v utorok nepripomenula druhé výročia návratu Afganistanu k moci. Blinken však pred novinármi bránil stiahnutie amerických vojsk z Afganistanu. "Rozhodnutie stiahnuť sa z Afganistanu bolo neuveriteľne zložité, no správne," povedal šéf americkej diplomacie.