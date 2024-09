Blinken nalieha na Izrael aj Hamas, aby dokončili dohodu o prímerí

Port-au-Prince 6. septembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vyzval vo štvrtok Izrael aj palestínske militantné hnutie Hamas, aby už dokončili dohodu o prímerí v Pásme Gazy. Zároveň obhajoval tvrdenie USA, že dohoda je už na 90 percent hotová, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Spojené štáty podľa Blinkena v nadchádzajúcich dňoch predložia prostredníctvom sprostredkovateľov rozhovorov Egypta a Kataru znepriateleným stranám ďalšie nápady na dosiahnutie dohody.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu poprel v štvrtkovom rozhovore pre stanicu Fox News skoršie tvrdenie predstaviteľa americkej administratívy, že dohoda o prímerí je na 90 percent hotová. Netanjahu naopak tvrdí, že dohoda ešte nie je na dosah.



Blinken napriek tomu citovaný odhad amerického predstaviteľa zopakoval počas svojej štvrtkovej návštevy na Haiti. "Na základe toho, čo som videl, je už dohodnutých 90 percent... je teraz na oboch stranách, aby sa dohodli na zostávajúcich otázkach," povedal.



Hoci sa Blinken domnieva, že obe strany sú už blízko k dosiahnutiu dohody, zdôraznil, že každý ďalší deň, ktorý prejde bez jej uzavretia vytvára riziko nových komplikácií.



K sporným bodom rokovaní patrí napríklad Netanjahuova požiadavka na ponechaní izraelských vojakov v tzv. filadelfskom koridore, a síce území ležiacom pozdĺž hranice Pásma Gazy s Egyptom.



Jednou z hlavných priorít Netanjahua je normalizácia diplomatických vzťahov Izraela s arabskými štátmi, pričom Blinken sa domnieva, že izraelský premiér by v tomto smere mohol čoskoro dosiahnuť historickú dohodu so Saudskou Arábiou.



Blinken tvrdí, že by sa tak mohlo stať ešte počas úradovania administratívy dosluhujúceho amerického prezidenta Joea Bidena. "Myslím si, že ak sa nám podarí dosiahnuť prímerie v Gaze, bude tu príležitosť, aby sme v rámci zostávajúceho obdobia tejto administratívy pokročili v normalizácii," povedal v tejto súvislosti.