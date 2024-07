Blinken: NATO posiela Ukrajine stíhačky F-16 a predstavia balík pomoci

Washington 10. júla (TASR) - Členské krajiny NATO začali so sľúbenými dodávkami stíhačiek F-16 na Ukrajinu. Počas summitu vo Washingtone tiež predstavia rozsiahly balík pomoci pre túto krajinu. Uviedol to v stredu americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, píše TASR podľa agentúr AFP a Reuters a stanice BBC.



Viacúčelové stíhacie lietadlá F-16 sú podľa Blinkena na ceste z Dánska a Holandska. "Tie F-16 budú na ukrajinskom nebi lietať ešte v lete," povedal.



Členské krajiny podľa jeho slov majú rozsiahly balík, ktorý ich lídri predstavia počas nasledujúcich dní. "Balík vytvorí veľmi jasný, silný, robustný a dobre osvetlený most k členstvu Ukrajiny v NATO," povedal.



Blinken reagoval aj na otázku o predstave možného ukrajinského víťazstva vo vojne proti Rusku. Za prípadný úspech označil "silnú a nezávislú Ukrajinu", ktorá je schopná stáť na vlastných nohách a je vo vysokej miere začlenená do organizácií ako Európska únia a NATO.



Presvedčenie, že Ukrajina sa stane členskou krajinu Aliancie, vyjadril v stredu aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.