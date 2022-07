Blinken navštívi Japonsko, aby prejavil úctu expremiérovi Abemu

Bangkok 10. júla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v pondelok navštívi Japonsko, aby prejavil úctu zavraždenému japonskému expremiérovi Šinzóovi Abemu. V nedeľu to oznámil hovorca amerického rezortu diplomacie Ned Price, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



"Minister Blinken navštívi Tokio, aby vyjadril sústrasť japonskému ľudu k smrti bývalého premiéra Šinzóa Abeho. Stretne sa tiež s vrcholnými japonskými predstaviteľmi," uviedol Price.



Dodal, že "americko-japonské spojenectvo je základným kameňom mieru a stability v indicko-tichomorskej oblasti".



"Abe priviedol toto partnerstvo do nových výšin. Priateľstvo medzi Japoncami a Američanmi je rovnako neotrasiteľné," povedal Blinken.



Atentátnik Jamagami Tecuja v piatok dvakrát odzadu vystrelil na japonského expremiéra v meste Nara počas jeho prejavu v rámci kampane pred nedeľňajšími voľbami do hornej komory japonského parlamentu. Abe zraneniam podľahol v ten istý deň v nemocnici. Mal 67 rokov.



Šéf amerického rezortu diplomacie je momentálne na oficiálnej návšteve Thajska, pripomína AP.