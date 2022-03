Blinken navštívil hranicu Poľska s Ukrajinou, sľúbil finančnú pomoc

Rzeszów 5. marca (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v sobotu navštívil priechod na hraniciach Ukrajiny s Poľskom, kam v posledných dňoch pred postupujúcimi ruskými jednotkami utekajú státisíce ľudí.



Počas návštevy v záchytnom stredisku, kde je približne 3000 vojnových utečencov, Blinken podľa agentúry AFP uviedol, že Washington vyčlení ďalších 2,75 miliardy dolárov (2,5 miliardy eur) na podporu utečencov z Ukrajiny i na podporu krajín, ktoré ich prijmú.



"Obyvatelia Poľska vedia, aké dôležité je brániť slobodu," povedal Blinken po sobotňajšom rokovaní s poľským ministrom zahraničných vecí Zbigniewom Rauom, ktoré sa uskutočnilo v neďalekom meste Rzeszów ležiacom na juhovýchode Poľska.



Vyzdvihol, že v reakcii na túto krízu "Poľsko robí životne dôležitú prácu".



Poľská pohraničná stráž v sobotu informovala, že z Ukrajiny do Poľska utieklo približne 827.600 ľudí.



AFP uviedla, že Poľsko tak prijalo najviac utečencov z Ukrajiny. Náporu utečencov sú však vystavení aj ďalší susedia Ukrajiny: Maďarsko, Moldavsko, Rumunsko a Slovensko, dodala agentúra AFP.



Minister Rau po stretnutí s Blinkenom ubezpečil, že Poľsko zostane otvorené pre utečencov, pričom deklaroval, že "ruská agresia na Ukrajine spôsobila humanitárnu krízu nepredstaviteľného rozsahu".



Uviedol, že prioritou Poľska "je zorganizovať účinnú pomoc státisícom a čoskoro miliónom utečencov."



Rau sa tiež zaviazal, že Poľsko nebude robiť rozdiely medzi utečencami rôznych národností. Ide o reakciu na medializované správy, že Afričanom a ďalším cudzincom utekajúcim z Ukrajiny bránia na hraniciach vo vstupe do Poľska.



Šéf poľskej diplomacie vo svojom vystúpení obvinil ruské sily zo spáchania "vojnových zločinov" ostreľovaním v civilistami obývaných štvrtiach.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki po stretnutí s Blinkenom vyzval na sprísnenie sankcií voči Rusku a vyhlásil, že by mali "zasiahnuť vojnovú mašinériu Vladimira Putina".



Navrhol vylúčenie všetkých ruských bánk z platobného systému SWIFT a uviedol, že zmrazenie aktív "by malo byť čo najrozsiahlejšie".



Blinken momentálne absolvuje sériu návštev v štátoch Európy: najbližšie sa chystá do Moldavska, ktoré tiež zažíva prílev utečencov z Ukrajiny, a troch pobaltských štátov, ktoré sa tiež obávajú agresie zo strany Ruska.