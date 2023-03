Blinken naznačil, že Ukrajina by mohla o niektorých územiach rokovať

Washington 24. marca (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vo štvrtok naznačil, že pri určovaní budúcich hraníc Ukrajiny by mala zohrať úlohu diplomacia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Blinken viackrát povedal, že vojna sa musí skončiť diplomaciou. Zahájenie mierových rokovaní však v blízkej budúcnosti neočakáva, keďže Moskva ich podľa jeho slov neberie vážne.



Šéf americkej diplomacie v prejave pred americkým Kongresom nepriamo poukázal na to, že ukrajinské sily asi nebudú schopné znovuzískať všetky Ruskom okupované územia. Myslí si, že niektoré z nich sú Ukrajinci odhodlaní získať na bojisku a ďalšie možno budú musieť získať inými spôsobmi.



Republikánsky kongresman Chris Stewart sa Blinkena opýtal, či Spojené štáty podporujú ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v snahe získať späť Krymský polostrov, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014.



"Mojou veľkou obavou nie je uznanie skutočnosti, že Krym je iný ako východný (región) Donbas... Ak je naším záväzkom a našou dohodou s pánom Zelenským, že ich (Ukrajinu) budeme podporovať vo všetkom, čo chcú dosiahnuť, vrátane toho, aby na Kryme neboli prítomní Rusi, potom si koledujeme o veľkú krivdu," povedal Stewart.



Americký minister zahraničných vecí zdôraznil, že iba Ukrajinci môžu rozhodnúť o svojej budúcnosti a o tom, "ako to dopadne z hľadiska suverenity, územnej celistvosti a nezávislosti krajiny".



"V záujme všetkých nechceme, aby sa tento konflikt usadil a urovnal takým spôsobom, ktorý jednoducho Rusov vyzve, aby sa obnovili, znovu vyzbrojili a znovu zaútočili," dodal.



USA a ich európski spojenci odmietli uznať ruskú anexiu Krymu z roku 2014. Zelenskyj v januári na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose povedal, že Ukrajinci plánujú znovuzískať Krym, ktorý považujú za svoje územie. Krymský polostrov, na ktorom žije prevažne rusky hovoriace obyvateľstvo, Moskva odmietla zahrnúť do možných mierových rokovaní.