Blinken o možnosti prímeria v Pásme Gazy: Loptička je na strane Hamasu

Washington 8. marca (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v piatok uviedol, že dosiahnutie prímeria s Izraelom teraz závisí od rozhodnutia palestínskeho militantného hnutia Hamas. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Problémom je tu Hamas," povedal Blinken deň po tom, čo americký prezident Joe Biden vo svojej správe o stave únie vyzval na okamžité šesťtýždňové prímerie, ktoré by umožnilo dovoz humanitárnej pomoci do Pásma Gazy a taktiež prepustenie rukojemníkov.



"Loptička je na ich strane kurtu. My na tom intenzívne pracujeme," povedal Blinken na adresu Hamasu počas stretnutia s tureckým ministrom zahraničných vecí Hakanom Fidanon. Podľa Blinkena by prímerie a prepustenie rukojemníkov prinieslo pozitíva pre všetkých zúčastnených.



Sprostredkovatelia sa usilujú o uzavretie prímeria ešte pred začiatkom moslimského posvätného mesiaca ramadán, ktorý sa začína v nedeľu večer. Delegácia Hamasu vo štvrtok vyjadrila nespokojnosť s reakciami Izraela na svoje požiadavky a opustila Káhiru, kde prebiehali rokovania o prímerí v Pásme Gazy. Rokovania budú pokračovať na budúci týždeň.



Americký prezident v utorok uviedol, že ak budú boje pokračovať až do začiatku ramadánu, "pre Izrael a Jeruzalem to môže byť veľmi, veľmi nebezpečné".