Blinken: O pokračujúcej agresii voči Ukrajine som nepočul nič nové

Viang Čan 11. októbra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v piatok uviedol, že na summite štátov Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Laose od ruského šéfa diplomacie Sergeja Lavrova "nepočul nič nové" o vojne na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Myslím, že môžem s istotou povedať, že sme sa navzájom počuli. O pokračujúcej ruskej agresii voči Ukrajine som, žiaľ, nepočul nič nové," povedal Blinken, pričom podotkol, že s ruským ministrom zahraničných vecí nebol v priamom kontakte.



"Myslím si, že krajina za krajinou v miestnosti, bez toho, aby som hovoril v ich mene, jasne povedala, že táto agresia sa musí skončiť," dodal Blinken.



Podľa neho je prekvapujúce, že toľkým krajinám v Indopacifiku veľmi záleží na dianí na Ukrajine. Ako dôvod uviedol, že vedia, že ak je ktorejkoľvek krajine umožnené konať beztrestne a páchať agresiu, je to signál pre budúcich agresorov všade na svete.



Blinken sa okrem vojny rozpútanej Ruskom na Ukrajine vyjadril aj k prebiehajúcemu konfliktu na Blízkom východe. Uviedol, že má vážne obavy z nedostatočnej humanitárnej pomoci pre obyvateľov Pásma Gazy, v ktorom už rok prebieha vojna medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas. Dodal, že Spojené štáty o tejto otázke komunikujú s Izraelom.



Americký minister zároveň uviedol, že verí v diplomatické riešenie konfliktu v Libanone a zabráneniu jeho rozšírenia v regióne.



Blinken znova zopakoval, že Izrael, ktorý v Libanone útočí na ciele Hizballáhu, má právo na obranu. Vyjadril však znepokojenie nad humanitárnou situáciou.



"Je v záujme všetkých pomôcť vytvoriť prostredie, v ktorom sa ľudia môžu vrátiť do svojich domovov, do svojho bezpečia a deti sa môžu vrátiť späť do škôl," povedal Blinken. Dodal, že má o to záujem aj Izrael a obyvatelia Libanonu. Najlepším riešením, ako to dosiahnuť, je podľa neho diplomatická dohoda, na ktorej sa podľa jeho slov už nejaký čas pracuje.



USA zároveň budú pracovať na podpore libanonského štátu a jeho vybudovaní po tom, čo ho dlhodobo ovláda Hizballáh, dodal šéf americkej diplomacie.