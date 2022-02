Blinken o reakcii na kroky Ruska: To nie je alarmizmus, ale fakty

Washington 7. februára (TASR) - Európa v súčasnosti čelí najväčšej bezpečnostnej hrozbe od konca studenej vojny. Vyhlásil to v pondelok šéf európskej diplomacie Josep Borrell na spoločnej tlačovej konferencii s ministrom zahraničných vecí USA Antonym Blinkenom vo Washingtone.



Josep Borrell zároveň zdôraznil, že naďalej existuje možnosť diplomatického riešenia napätia medzi Ruskom a Ukrajinou, informuje TASR na základe správ svetových agentúr.



Antony Blinken na otázku o varovaniach zo strany Washingtonu, že Rusko sa chystá vojensky napadnúť Ukrajinu, odmietol tvrdenia, že takéto vyhlásenia sú alarmistické. "To nie je alarmizmus. Toto sú skrátka fakty," cituje Blinkena agentúra AFP.



Rusko kategoricky odmieta tvrdenia o svojich údajných plánoch napadnúť Ukrajinu, a to napriek prítomnosti viac než 100.000 vojakov v blízkosti hraníc s Ukrajinou.



Americký minister podľa webu denníka The Guardian zdôraznil, že USA a ich spojenci v Európe budú postupovať spoločne v prípade ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine. Rusko varoval pred "vážnymi následkami" pre jeho finančný systém i export, pričom na týchto opatreniach sa podľa neho bude podieľať aj EÚ.



Ako pripomenul Borrell, viac než 40 percent spotreby zemného plynu v Európe pokrývajú dodávky z Ruska.



"Rusko už aj v minulosti použilo dodávky energie na politické ciele," upozornil. Ako píše agentúra AP, Európska únia sa v tejto situácii intenzívne snaží diverzifikovať zdroje energií a hľadá pomoc aj vo Washingtone.



Blinken zas pripomenul, že "keď Rusko zastavilo v dôsledku sporov dodávky plynu na Ukrajinu v roku 2009, ľudia zomierali od zimy".



"Spojené štáty urobia – aj robia – všetko pre to, aby sme pomohli znížiť dopady vo výpadkoch dodávok energií v Európe," povedal Blinken s tým, že ohrozená je najmä energetická bezpečnosť Ukrajiny. Dodal, že Washington v tomto smere vedie rokovania s najväčšími producentmi energií po celom svete.