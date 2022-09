Blinken obvinil Rusko zo zabratia ukrajinského územia

Washington 29. septembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vo štvrtok obvinil Rusko zo zabratia ukrajinského územia. Šéf americkej diplomacie znovu sľúbil, že Spojené štáty túto anexiu nikdy neuznajú. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Falošné referendá sú márnym úsilím zakryť to, čo sa rovná ďalšiemu pokusu o zabratie území na Ukrajine," uviedol Blinken vo vyhlásení. Toto "divadlo" označil za nezákonné a porušujúce medzinárodné právo. "Je to urážka princípov medzinárodného mieru a bezpečnosti," dodal.



Šéf americkej diplomacie zopakoval, že Spojené štáty "neuznávajú a nikdy neuznajú legitímnosť alebo výsledok týchto falošných referend či údajnú ruskú anexiu ukrajinského územia". Blinken nedávno označil hlasovania na okupovaných ukrajinských územiach za súčasť "diabolskej schémy".



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok vyhlásil, že štyri okupované oblasti na juhu a východe Ukrajiny – Donecká, Luhanská, Chersonská a Záporožská – budú do Ruskej federácie začlenené v piatok podpísaním príslušných dohôd v Kremli.