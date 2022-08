Blinken obvinil Rusko zo zastrašovania jadrovými zbraňami

New York 1. augusta (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v pondelok obvinil Rusko zo zastrašovania a vyhrážania sa jadrovými zbraňami. Uviedol to v príhovore na desiatej konferencii o plnení Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT). TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Blinken povedal, že "v našom svete nie je miesto pre zastrašovanie alebo vydieranie jadrovými zbraňami". Zároveň zdôraznil význam Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) a poukázal na hrozby zo Severnej Kórey a Iránu.



"Stretávame sa v kritickej chvíli. KĽDR pokračuje v rozširovaní svojho nezákonného jadrového programu a pokračuje v provokáciách voči regiónu," povedal šéf americkej diplomacie, ktorého citovala agentúra Jonhap.



Na ceste jadrovej eskalácie podľa jeho slov naďalej zostáva aj Irán. Blinken pri tejto príležitosti povedal, že obnovenie iránskej jadrovej dohody z roku 2015 by bolo najlepším výsledkom pre USA, Irán i celý svet, uviedla agentúra Reuters.



Americký minister zahraničných vecí zdôraznil, že USA by zvažovali použitie jadrových zbraní len za extrémnych okolností, ak by boli ohrozené životne dôležité záujmy USA alebo ich spojencov.



Washington i Soul viackrát upozornili, že KĽDR sa pripravuje na v poradí siedmy jadrový test. Zatiaľ posledný uskutočnila v roku 2017. Spojené štáty už túto izolovanú krajinu varovali, že ak takýto test uskutoční, nasledovať bude "rýchla a rázna" reakcia.



Severná Kórea odstúpila od Zmluvy o nešírení jadrových zbraní ešte v roku 2003, píše Jonhap.