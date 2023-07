Blinken očakáva dobrú spoluprácu s novým šéfom čínskej diplomacie

Washington 26. júla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu uviedol, že očakáva "dobrú spoluprácu" so svojím novovymenovaným čínskym rezortným partnerom Wang Im. Blinkenove vyjadrenia prišli krátko po náhlom odvolaní doterajšieho šéfa čínskej diplomacie Čchin Kanga, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Wang Iho poznám viac než desaťročie. Opakovane som sa s ním stretával," povedal Blinken s tým, že "rovnako ako v minulosti" očakáva s novým čínskym ministrom zahraničných vecí dobrú spoluprácu.



"Je dôležité, aby sme tento vzťah riadili zodpovedne. Začína to diplomaciou, začína to angažovanosťou a ja budem spolupracovať s kýmkoľvek, kto je relevantným čínskym náprotivkom," dodal šéf americkej diplomacie.



Vo vyhlásení zverejnenom v utorok večer čínske štátne médiá neuviedli dôvod Čchinovho odvolania. Už takmer mesiac sa však neukázal na verejnosti. Naposledy sa tak stalo 25. júna, keď sa v Pekingu stretol s námestníkom ruského ministra zahraničných veci Andrejom Rudenkom. Podľa Blinkena bolo odvolanie Čchina "suverénnym rozhodnutím" Číny.



Čchin sa stal ministrom len vlani v decembri a bol vnímaný ako dôverník čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga. Mnohí analytici pripisovali jeho vzostup v diplomacii práve jeho vzťahu s prezidentom.



K zmene na poste ministra zahraničných vecí pritom došlo v čase, keď Čína čelí rastúcej kritike svojej agresívnej zahraničnej politiky, ktorej bol Čchin zástancom, pripomína AFP.