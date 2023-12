Blinken očakáva pokrok v BR OSN v spojitosti rezolúciou o Pásme Gazy

Washington 20. decembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu vyjadril nádej, že Spojené štáty budú môcť podporiť novú rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN o konflikte v Pásme Gazy zahŕňajúcu prísun humanitárnej pomoci. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.



Blinken uviedol, že humanitárne záležitosti sú problematickým bodom, pretože Izrael žiada plnú kontrolu nad zásobami, ktoré do tejto palestínskej enklávy vstupujú. "Cieľom rezolúcie, ako uvádzajú predkladajúce krajiny, je zjednodušiť a rozšíriť humanitárnu pomoc prichádzajúcu do Pásma Gazy. To plne podporujeme," povedal.



USA, ktoré sú kľúčovým spojencom Izraela, už vetovali dva predchádzajúce návrhy rezolúcie. Odmietali výzvy, aby Izrael ukončil svoje vojenské ťaženie v Pásme Gazy.



Najnovšia verzia rezolúcie, ktorú iniciovali Spojené arabské emiráty (SAE), neobsahuje slovo prímerie a namiesto toho sa zameriava na prístup humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. BR OSN má o nej hlasovať v stredu.



"Intenzívne na tom pracujeme," povedal Blinken reportérom. Svet musí podľa jeho slov zvýšiť nátlak na hnutie Hamas, nielen na Izrael. Reagoval tak na širokú vlnu kritiky voči Izraelu za jeho vojenské ťaženie v Pásme Gazy.



Blinken tiež povedal, že USA očakávajú a chcú lepšie zamerané operácie s menším počtom nasadených síl, ktoré sa zameriavajú na vedenie hnutia Hamas, na sieť tunelov. Ak sa to podarí dosiahnuť, zníži sa aj počet civilných obetí v Pásme Gazy.



Spojené štáty už minulý štvrtok naliehali na Izrael, aby obmedzil intenzitu svojej vojny proti militantnému hnutiu Hamas. Podľa amerického prezidenta Joea Bidena by sa mal tiež viac zamerať na ochranu životov civilistov v Pásme Gazy.