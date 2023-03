Blinken očakáva, že nezávislosť Kosova uzná i zvyšných päť krajín EÚ

Priština 23. marca (TASR) - Minister zahraničných vecí Spojených štátov Antony Blinken očakáva, že dohoda o normalizácii vzťahov medzi Kosovom a Srbskom, ktorú sprostredkovala Európska únia a schválil ju Belehrad aj Priština, podnieti tých päť štátov EÚ, ktoré ešte neuznali nezávislosť Kosova, aby tak urobili. Vo štvrtok to uviedla agentúra Hina, ktorá sa odvolala na Rádio Slobodná Európa (RFE), informuje TASR.



"Fakt, že tieto dve krajiny dosiahli dohodu a predpokladám, že ju aj uvedú do platnosti, by mohol podnietiť i zostávajúce krajiny EÚ k uznaniu nezávislosti (Kosova)," povedal Blinken v Kongrese USA.



Na otázku, či v tejto súvislosti vidí šéf americkej diplomacie nejaký pokrok a či o tejto záležitosti prebiehajú rokovania, Blinken odpovedal, že práve dohoda sprostredkovaná Európskou úniou je cestou k uznaniu nezávislosti Kosova.



Blinken tiež dodal, že sa zúčastňuje na rokovaniach s kosovským premiérom Albinom Kurtim a srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom. Uviedol tiež, že v tejto otázke nastal "pozitívny pohyb" a bolo by užitočné, ak by sa do diskusií zapojili aj členovia Kongresu.



Agentúra Hina pripomína, že Kosovo zatiaľ neuznalo päť štátov eurobloku – Cyprus, Grécko, Rumunsko, Španielsko a Slovensko. Práve slovenský diplomat Miroslav Lajčák v súčasnosti zastáva funkciu špeciálneho vyslanca EÚ pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou.