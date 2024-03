Blinken: Ochrana civilistov musí byť pre Izrael najväčšou prioritou

Washington 13. marca (TASR) - Ochrana a pomoc civilistom v Pásme Gazy musí byť pre Izrael "úlohou číslo jeden", vyhlásil v stredu americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. TASR sa odvoláva na správu agentúry AFP.



Blinken to povedal po stretnutí so svojimi kolegami z Veľkej Británie, Cypru, Európskej únie, Kataru a Spojených arabských emirátov. Diskutovali o iniciatíve vybudovať v Stredozemnom mori dočasné mólo na dovoz pomoci pre Palestínčanov, ktorú predošlý týždeň oznámila americká armáda. Keď bude mólo funkčné, bude sa ním do Pásma Gazy dovážať až dva milióny jedál denne, dodal šéf americkej diplomacie.



Antony Blinken sa ďalej dištancoval od slov šéfa európskej diplomacie Josepa Borella, ktorý v utorok v OSN povedal, že Izrael používa potraviny ako vojnovú zbraň. "Samozrejme, Izraelčania nielenže povoľujú prísun potravín, ale snažia sa zabezpečiť, aby sa dostali k ľuďom, ktorí ich potrebujú," vyhlásil Blinken.



Na záver opäť vyzval na prímerie, ktoré by na niekoľko týždňov zastavilo boje výmenou za prepustenie rukojemníkov zajatých počas útoku Hamasu na Izrael z októbra 2023.