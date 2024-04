Blinken odcestuje do Saudskej Arábie na rokovania o Pásme Gazy

Washington 27. apríla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken bude v pondelok a utorok rokovať v Saudskej Arábii o možnostiach na dosiahnutie prímeria v palestínskom Pásme Gazy a o snahách, ktoré môžu pomôcť zabrániť väčšiemu regionálnemu konfliktu.



Podľa agentúry AFP to v sobotu uviedlo ministerstvo zahraničných vecí USA, ktoré dodalo, že Blinken odletí na Blízky východ v nedeľu.



Bude to už piata Blinkenova návšteva Saudskej Arábie od 7. októbra 2023, keď sa po vpáde teroristických kománd na juh Izraela začala vojna medzi židovským štátom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas, a súčasne aj prvá odvtedy, čo dlhá zástupná vojna medzi Iránom a Izraelom nedávno prerástla do otvoreného konfliktu.



Blinken sa počas návštevy Saudskej Arábie stretne s ministrami z bloku arabských štátov Perzského zálivu. Bude s nimi diskutovať o pokračujúcom úsilí o dosiahnutie prímeria v Pásme Gazy, ktoré by malo viesť k prepusteniu rukojemníkov odvlečených palestínskymi komandami počas ich vpádu na juh Izraela.



Reč bude aj o role palestínskeho militantného hnutia Hamas, ktoré "stojí medzi palestínskym ľudom a prímerím," ako v sobotu uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí USA Matthew Miller.



Podľa Millera Blinken počas svojej návštevy "zdôrazní dôležitosť predchádzania rozšíreniu konfliktu a bude diskutovať o pokračujúcom úsilí o dosiahnutie trvalého mieru a bezpečnosti v regióne".



Hovoriť sa bude aj o "ceste k nezávislému palestínskemu štátu s bezpečnostnými zárukami pre Izrael," povedal Miller.



Medzi krajiny Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive patrí Katar, ktorý už mesiace sprostredkúva rozhovory s cieľom zastaviť izraelskú ofenzívu v Pásme Gazy ovládanom Hamasom výmenou za prepustenie izraelských rukojemníkov.