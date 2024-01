Blinken odcestuje na novú krízovú návštevu Blízkeho východu

Washington 4. januára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken odcestuje vo štvrtok na svoju štvrtú krízovú návštevu Blízkeho východu, informoval predstaviteľ. Silnejú totiž obavy, že konflikt medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas sa rozšíri na regionálnu vojnu. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Šéf americkej diplomacie odcestuje vo štvrtok večer z Washingtonu a pôjde aj do Izraela, uviedol predstaviteľ USA pod podmienkou zachovania anonymity. Ďalšie podrobnosti neposkytol, ale Blinken na predchádzajúcich cestách navštívil mnoho arabských krajín.



Bude to už štvrtá Blinkenova cesta do regiónu a piata do Izraela - nepočítajúc návštevu spolu s prezidentom Joeom Bidenom - od útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra, ktorý spustil masívnu izraelskú odvetnú operáciu v Pásme Gazy.



V utorok údajný izraelský útok na južnom predmestí libanonskej metropoly Bejrút pripravil o život popredného vodcu Hamasu, Sáliha Árúrího, čo vyvolalo obavy z rozšírenia vojny.



"To nie je v záujme nikoho, ani v záujme žiadnej krajiny v regióne (Blízkeho východu) - nikto nechce vidieť ďalšie vystupňovanie konfliktu, aký tam už je," povedal v stredu hovorca ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller.



V Iráne, ktorého duchovní lídri podporujú Hamas, zabili v stredu dva výbuchy bômb najmenej 95 ľudí v dave zhromaždenom na počesť generála iránskych Revolučných gárd Kásema Solejmáního. Toho zabil pred štyrmi rokmi americký dron v Iraku na príkaz Bidenovho predchodcu Donalda Trumpa.



USA aj Izrael odmietli účasť na týchto bombových útokoch v Iráne. Vplyvný predstaviteľ Bidenovej administratívy povedal, že zrejme išlo o "teroristický útok" a bol vykonaný v štýle extrémistickej skupiny Islamský štát (IS), ktorá je ostro proti Iránu, krajine so šiitským väčšinovým obyvateľstvom.



Bidenova administratíva podporuje Izrael verejne, diplomaticky aj zbraňami, čo vyvoláva hnev v častiach arabského sveta. Administratívu však poburuje izraelský premiér Benjamin Netanjahu a veľký počet zabitých obetí v Pásme Gazy, ako aj provokačné výroky Netanjahuových krajne pravicových koaličných partnerov.