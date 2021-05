Blinken odštartoval diplomatickú cestu zameranú na budúcnosť Arktídy

Washington 17. mája (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken sa v pondelok stretne s dánskymi lídrami v rámci prvej zastávky svojho turné, ktoré bude zahŕňať účasť na stretnutí Arktickej rady i jeho prvé priame stretnutie s ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom.



Informovala o tom stanica Slobodná Európa s odvolaním sa na tlačové agentúry AP a AFP.



Blinken má na programe schôdzku s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou a so šéfom dánskej diplomacie Jeppem Kofodom v Kodani, kde budú rokovať o "boji proti klimatickej kríze" a "spoločnom záujme o posilnenie transatlatických vzťahov", uviedlo ministerstvo zahraničných vecí USA.



Blinken s dánskymi partnermi posilní záväzky USA voči "zeleným technológiám", ako aj voči zachovaniu environmentálnej stability v Arktíde, uviedol vo vyhlásení americký rezort diplomacie.



Blinken plánuje po týchto rozhovoroch vycestovať na Island, kde sa stretne s tamojším prezidentom Gudnim Jóhannessonom, premiérkou Katrín Jakobsdóttir, ako aj s islandským ministrom zahraničných vecí Gudlaugurom Thórdarsonom, a to ešte pred stretnutím s osemčlennou Arktickou radou, ktoré sa uskutoční 19. mája v islandskom hlavnom meste Reykjavík.



Stretnutie s Lavrovom je naplánované na 20. mája. Ruské ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že lídri budú rokovať o "kľúčových záležitostiach týkajúcich sa vzájomných vzťahov a medzinárodnej agendy".



Podľa aprílovej správy amerických tajných služieb sa Moskva usiluje o zvýšenie svojej ekonomickej a vojenskej prítomnosti v Arktíde, využívajúc dôsledky globálneho otepľovania v tejto rozsiahlej oblasti.



Blinken a Lavrov otestujú návrh vlády amerického prezidenta Joea Bidena na prácu v oblastiach, kde majú Washington a Moskva spoločné záujmy, povedal cestou do Kodane novinárom nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí.