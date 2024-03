Blinken: Ofenzívou v Rafahu Izrael riskuje ďalšiu izoláciu

Tel Aviv 22. marca (TASR) — Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v piatok znova varoval Izrael pred spustením pozemnej ofenzívy v meste Rafah ležiacom na juhu Pásma Gazy. Informovali o tom agentúra AFP a denník Times of Israel.



"Podporujeme cieľ Izraela poraziť Hamas a dlhodobo zaistiť svoju bezpečnosť. Veľká vojenská pozemná operácia v Rafahu však nie je spôsob, ako to dosiahnuť," povedal Blinken novinárom v Tel Avive krátko pred odletom z Izraela.



Po spustení operácie podľa Blinkena hrozí ďalšia izolácia Izraela vo svete. "Hrozí smrť ďalších civilistov. Hrozí, že v dodávkach humanitárnej pomoci nastane ešte väčší chaos," konštatoval šéf americkej diplomacie.



Avizoval, že izraelskej delegácii, ktorá príde na budúci týždeň do USA, Washington predstaví "iný spôsob" na dosiahnutie cieľov. "Vyžaduje si to plán integrujúci humanitárne, vojenské a politické aspekty," uviedol Blinken.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu po stretnutí s Blinkenom povedal, že trvá na tom, že "úplné víťazstvo" vo vojne proti Hamasu je možné, ale vyžaduje si, aby izraelská armáda vstúpila do Rafahu a zlikvidovala zostávajúce oddiely palestínskych militantov, ktoré tam pôsobia. Zároveň zdôraznil, že pozemná operácia sa uskutoční aj bez podpory Spojených štátov.



Americký minister tiež naliehal na Izrael, aby do Pásma Gazy umožnil prísun väčšieho množstva humanitárnej pomoci. Na margo prímeria medzi Izraelom a Hamasom uviedol, že vyjednávanie v posledných týždňoch pokročilo, no posledné kroky sú vždy najťažšie a je potrebné urobiť ešte veľa práce.



V tejto súvislosti označil za "cynický" postoj Ruska a Číny, ktoré v piatok v Bezpečnostnej rade OSN vetovali návrh rezolúcie o prímerí predložený Spojenými štátmi. O ďalšom návrhu predloženom Alžírskom má BR OSN hlasovať v sobotu.