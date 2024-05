Blinken opäť vyzval Hamas, aby prijal dohodu o prímerí a rukojemníkoch

Ašdod 1. mája (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu opäť vyzval palestínske militantné hnutie Hamas, aby akceptovalo predložený návrh dohody o prímerí a prepustení rukojemníkov zavlečených do Pásma Gazy z juhu Izraela. Blinken súčasne uviedol, že odmietnutie tejto dohody bude dôkazom, že Hamasu nezáleží na obyčajných Palestínčanoch. Informovala o tom agentúra AFP.



"Ak Hamasu naozaj záleží na palestínskom ľude a chce vidieť okamžité zmiernenie jeho utrpenia, mal by túto dohodu prijať," vyhlásil Blinken pre novinármi. Podľa agentúry AFP Blinken dodal, že ak Hamas navrhovanú dohodu neprijme, bude to "ďalší dôkaz", že mu na Palestínčanoch nezáleží.



Blinken, ktorý je momentálne v Izraeli, súčasne informoval, že izraelským lídrom dal počas rokovaní jasne najavo nesúhlas USA s veľkým útokom na mesto Rafah v Pásme Gazy. Uviedol, že navrhol "lepšie spôsoby", ako sa vysporiadať s Hamasom.



"Existujú iné spôsoby - a podľa nášho úsudku lepšie spôsoby - ako sa vysporiadať so skutočnou pretrvávajúcou výzvou Hamasu, ktorá si nevyžaduje veľkú vojenskú operáciu," povedal Blinken novinárom po rozhovoroch s premiérom Benjaminom Netanjahuom a ďalšími izraelskými lídrami.



Podľa agentúry AFP Blinken v stredu navštívil hraničný priechod Kerem Šalom, ktorý je vstupnou bránou z Izraela do Pásma Gazy. Privítal aj znovuotvorenie hraničného priechodu Erez, ktoré označil za dôležitý krok v preprave humanitárnej pomoci priamo na sever Pásma Gazy. Blinken konštatoval, že ide o významný pokrok, pričom však upozornil, že zlepšenie sa bude posudzovať aj podľa toho, či sa pomoc skutočne dostane k tým, ktorí ju potrebujú.