Blinken označil Putinove varovanie jadrovými zbraňami za nezodpovedné

New York 26. septembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vo štvrtok označil varovanie ruského prezidenta Vladimira Putina ohľadom jadrových zbraní adresované Západu za nezodpovedné a zle načasované, keďže prišlo v čase zasadnutia Valného zhromaždenia OSN. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Je to absolútne nezodpovedné," povedal Blinken v rozhovore pre televíziu MSNBC. "Myslím, že mnohí vo svete vrátane Číny sa v minulosti vyjadrili jasne, keď Putin rinčal jadrovými zbraňami," dodal. Pripomenul, že ruský prezident tak urobil v čase, keď sa svetoví lídri stretli na pôde OSN v New Yorku a hovoria o potrebe odzbrojenia a nešírenia zbraní.



Putin v stredu uviedol, že na základe navrhovaných zmien ruskej jadrovej doktríny bude Moskva považovať za agresiu aj to, ak nejaká jadrová veľmoc podporí útok inej krajiny na Rusko. Podľa jeho slov by Rusko mohlo pristúpiť k použitiu jadrových zbraní v prípade, ak príde k rozsiahlemu vzdušnému útoku na jeho územie.



Moskva si tiež vyhradzuje právo na použitie jadrových zbraní v prípade útoku na Rusko alebo Bielorusko konvenčnými zbraňami, ktorý bude predstavovať "kritickú hrozbu" pre suverenitu Ruska, dodal šéf Kremľa.



Vyjadrenia o zmene ruskej jadrovej doktríny prichádzajú v čase, keď USA a Veľká Británia uvažujú o poskytnutí povolenia Ukrajine na použitie nimi dodaných rakiet pri útokoch na ciele hlboko v Rusku.