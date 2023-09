Blinken oznámil novú pomoc Ukrajine, Rusi to odsúdili

Kyjev 7. septembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken oznámil v stredu počas návštevy Kyjeva nový balík pomoci pre Ukrajinu v hodnote prevyšujúcej jednu miliardu dolárov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Dnes oznamujeme novú pomoc v celkovej hodnote vyše jednej miliardy dolárov... To zahŕňa novú vojenskú a civilnú bezpečnostnú pomoc vo výške 665,5 milióna dolárov," povedal Blinken na spoločnej tlačovej konferencii so svojím ukrajinským rezortným partnerom Dmytrom Kulebom.



Podľa denníka The Guardian nový balík pomoci zahŕňa dodávky zbraní v hodnote 175 miliónov dolárov, medzi ktorými bude po prvý raz aj kontroverzne vnímaná munícia obsahujúca ochudobnený urán. Pôjde o muníciu kalibru 120 milimetrov určenú pre americké tanky typu M1 Abrams, ktoré Kyjevu už predtým prisľúbil Washington.



Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu Spojené štáty vynaložili na pomoc Ukrajine už vyše 43,2 miliardy dolárov vrátane novoohláseného balíka.



Ukrajina spustila v júni svoju dlho očakávanú protiofenzívu, do ktorej nasadila aj zbrane poskytnuté západnými spojencami. Ozývajú sa pritom aj kritické hlasy, ktoré poukazujú na údajne pomalý postup ofenzívy a zatiaľ len malé územné zisky.



Blinken počas vopred neohlásenej návštevy Kyjeva uviedol, že Washington "zmaximalizuje" svoje snahy na podporu Ukrajiny, ktorá podľa neho už v rámci protiofenzívy dosiahla významný pokrok.



Kuleba s Blinkenom sa v stredu spoločne zastavili aj v kyjevskej reštaurácií rýchleho občerstvenia McDonald's, kde vtipkovali o tom, aké jedlo z tamojšej ponuky je dobré konzumovať po vytriezvení z opitosti.





Rusko odsúdilo zámer USA poslať Ukrajine muníciu s ochudobneným uránom



Rusko, ktoré už vyše 560 dní vedie masívnu vojenskú agresiu voči Ukrajine, odsúdilo avizovaný zámer Spojených štátov dodať Kyjevu muníciu obsahujúcu ochudobnený urán. Podľa ruského veľvyslanectva vo Washingtone ide o prejav "nehumánnosti," informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken oznámil v stredu počas návštevy Kyjeva nový rozsiahly balík pomoci pre Ukrajinu v hodnote prevyšujúcej jednu miliardu dolárov. Súčasťou balíka budú po prvý raz aj dodávky kontroverzne vnímanej munície obsahujúcej ochudobnený urán.



Pôjde o muníciu kalibru 120 milimetrov určenú pre americké tanky typu M1 Abrams, ktoré Washington prisľúbil Kyjevu dodať do konca tohto roka.



Urán je približne 1,7-násobne hustejší než olovo, vďaka čomu munícia s jeho obsahom dokáže preraziť aj pancier. Používanie munície s ochudobneným uránom však sprevádzajú kontroverzie, keďže sa mu pripisujú zdravotné problémy, ako napríklad zvýšený výskyt rakoviny či rôzne deformácie u novorodencov. AFP však dodáva, že príčinná súvislosť medzi týmito ochoreniami a používaním ochudobneného uránu nie je dostatočne preukázaná.



"USA zámerne presúvajú (na Ukrajinu) zbrane s nerozlišujúcim účinkom. Sú si plne vedomé následkov: výbuchy takejto munície vedú k vytvoreniu pohyblivého rádioaktívneho mraku," napísalo ruské veľvyslanectvo v aplikácii Telegram.



Washington je podľa neho posadnutý myšlienkou zasadiť Rusku "strategickú porážku" a pre tento cieľ je údajne odhodlaný nielen bojovať do posledného Ukrajinca, ale poškodiť aj budúce generácie. Je mu pritom ľahostajná súčasnosť aj budúcnosť Ukrajiny aj jej európskych susedov, tvrdí ruská ambasáda vo Washingtone.



Ruská armáda bude podľa veľvyslanectva naďalej pokračovať v systematickom ničení zbraní, ktoré Kyjevu dodávajú západní spojenci na odrazenie ruskej agresie.