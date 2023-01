Blinken počas cesty po Blízkom východe vyzve na ukončenie násilností

Washington 26. januára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken pricestuje koncom tohto týždňa na Blízky východ, kde zavíta do Izraela, na Západný breh Jordánu aj do Egypta. Vo štvrtok o tom informovala agentúra AFP citovaná i agentúrou TASR.



Blinkenova už dlhší čas plánovaná cesta sa uskutoční v čase výraznej eskalácie násilností, ktoré sú sprievodným javom razií izraelských bezpečnostných zložiek na časti okupovaných území. Pri jednej z nich bolo vo štvrtok v preplnenom utečeneckom tábore v meste Džanín zabitých deväť Palestínčanov.



Hovorca rezortu americkej diplomacie Ned Price spresnil, že Blinken chce počas svojich rokovaní v regióne zdôrazniť nutnosť deeskalácie napätia "s cieľom ukončiť cyklus násilia, ktorý si vyžiadal príliš veľa nevinných životov."



Blinken najprv v nedeľu navštívi Egypt, ktorý je kľúčovým sprostredkovateľom medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi a ktorému sa podarilo udržať si dobré vzťahy s administratívou prezidenta Joea Bidena napriek jeho sľubom, že bude voči Káhire tvrdší pre obavy o stav ľudských práv v Egypte.



Blinken bude v Káhire rokovať o regionálnych otázkach vrátane Líbye a Sudánu a stretne sa i s prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím, uviedlo ministerstvo zahraničných vecí USA.



Začiatkom budúceho týždňa bude v Jeruzaleme rokovať s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.



AFP poznamenala, že to bude ich prvé osobné stretnutie odvtedy, ako sa Netanjahu – veterán izraelskej politiky – nedávno vrátil k moci na čele najpravicovejšej vlády v dejinách Izraela.



V pondelok a v utorok sa Blinken v Ramalláhu stretne s palestínskym lídrom Mahmúdom Abbásom.



Táto cesta bude Blinkenovou štvrtou návštevou Jeruzalema vo funkcii ministra zahraničných vecí USA. Prvýkrát sa tam vydal v máji roku 2021 – len niekoľko mesiacov po začiatku svojho pôsobenia a krátko po násilnostiach medzi Izraelom a palestínskymi militantmi z hnutia Hamas, ktoré ovláda pásmo Gazy.