Blinken počas návštevy Tongy kritizoval problematické správanie Číny

Nuku'alofa 26. júla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu upozornil na "problematické správanie" Číny, pričom odkazoval na jej "ekonomický nátlak". Uviedol to počas návštevy súostrovia Tonga v Tichom oceáne, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Rastúca angažovanosť Číny v indicko-tichomorskej oblasti vzbudila obavy Spojených štátov a Austrálie. Obe krajiny zvýšili pozornosť najmä po vlaňajšom podpise bezpečnostného paktu medzi Čínou a Šalamúnovymi ostrovmi.



Blinken povedal, že Spojené štáty nemajú námietky proti angažovaniu Číny v indicko-tichomorskej oblasti, no žiadajú, aby boli investície Pekingu transparentné.



"Myslím si, že jednou z vecí, ktoré sme zaznamenali, je, že s rastúcou angažovanosťou Číny v (indicko-tichomorskom) regióne dochádza k určitému, z nášho pohľadu, čoraz problematickejšiemu správaniu," skonštatoval.



Šéf americkej diplomacie v rámci návštevy Tongy rokoval s premiérom Siaosim Sovalenim, pričom hovorili o strategickom význame Tichomoria. Blinken povedal, že USA sú zaviazané Tonge a ďalším tichomorským ostrovom.



Tento región v uplynulom období navštívilo viacero vysokopostavených amerických predstaviteľov. Americký prezident Joe Biden tiež vlani v septembri usporiadal historicky prvý summit USA a tichomorských ostrovných krajín.



Čína v uplynulých rokoch zvýšila svoju diplomatickú prítomnosť v indicko-tichomorskej oblasti a financuje tamojšiu infraštruktúru. Čínsky minister zahraničných vecí Wang I vlani absolvoval turné po viacerých tichomorských krajinách.



Tonga si v uplynulom období požičala od Číny množstvo peňazí a Washington sa obáva, ako bude toto malé tichomorské súostrovie dlh splácať. Sovaleni tvrdí, že ho táto skutočnosť neznepokojuje a Tonga svoj dlh voči Pekingu tento rok začala splácať.



Západné krajiny v reakcii na rastúci vplyv Číny zvýšili svoju angažovanosť a financovanie v regióne.



Blinken po ukončení programu v Tonge odcestuje na Nový Zéland. Navštívi aj Austráliu, kde budú spoločne s americkým ministrom obrany Lloydom Austinom rokovať so svojimi austrálskymi kolegami.