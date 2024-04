Blinken pochybuje, že Izrael zaútočí na Rafah pred rozhovormi s USA

Washington 9. apríla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken pochybuje, že Izrael zaútočí na Rafah pred rozhovormi so Spojenými štátmi. Konať by sa mali na budúci týždeň vo Washingtone. TASR o tom informuje na základe utorňajšej správy agentúry AFP.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok oznámil, že bol stanovený dátum pozemnej ofenzívy na mesto Rafah na juhu Pásma Gazy. Sľúbil tiež, že bude pokračovať v snahe vykoreniť Hamas. Presný dátum tejto ofenzívy však neuviedol a podľa Blinkenových utorňajších slov ho dosiaľ neoznámil ani USA.



Šéf americkej diplomacie uviedol, že izraelská delegácia navštívi budúci týždeň Washington a bude sa hovoriť aj o obavách USA pred plánovanou ofenzívou. V Rafahu sa podľa AFP ukrýva vyše 1,5 milióna Palestínčanov, ktorý sem utiekli zo severu Pásma Gazy.



"Nepredpokladám, že by sa pred týmito rozhovormi podnikli nejaké kroky," povedal Blinken na tlačovej konferencii s britským ministrom zahraničných vecí Davidom Cameronom. Spojené štáty budú podľa Blinkena na rozhovoroch Izraelu opäť tlmočiť obavy, že rozsiahle vojenské operácie v Rafahu by boli "mimoriadne nebezpečné pre civilistov", ktorí sa tam ukrývajú.